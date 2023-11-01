«e& International» (Etisalat) создает стратегическое партнерство в Азербайджане

Тамилла Алиева, собкор 09:03

Телекоммуникационный гигант «e& international» (в прошлом известный как Etisalat Group) объявил о подписании партнерского соглашения с Azercell. "e&international" - глобальная компания, штаб-квартира которой находится в Абу Даби, ОАЭ, развивает портфель современных цифровых телекоммуникационных компаний в 16 странах мира. Это знаковое сотрудничество призвано еще больше укрепить позиции Azercell в качестве телекоммуникационного лидера, предоставляя абонентам компании новые сервисы и более широкие возможности связи. Партнерское соглашение, подписанное в Дубае 30 октября 2023 года, станет новой главой в сотрудничестве двух телекоммуникационных компаний. На церемонии подписания участвовали Президент Azercell Зарина Зейналова, Генеральный директор e& InternationalМихаил Герчук, а также другие руководители из обеих компаний.

Целью стратегического альянса с e& Internationalявляется предоставление абонентам Azercell широких преимуществ, включающих в себя передовые технологические решения в рамках инновационного сотрудничества, а также более разнообразный портфель услуг, и более широкие возможности подключения за пределами Азербайджана. Широкий опыт Azercell с глубоким знанием местного рынка, вкупе с глобальным охватом и передовыми технологиями, предоставляемыми компанией e& International, придаст новый импульс развитию телекоммуникационной индустрии в стране. Присоединение к партнерской сети e& International предоставит ведущему мобильному оператору страны, уникальный доступ к передовому опыту, а также инновационным технологиям и решениям. Соглашение о партнерстве определяет рамки взаимодействия и обмена опытом между двумя организациями. По условиям контракта e& Internationalпредоставит Azercell поддержку в управлении коммерческой и операционной деятельностью компании, в работе со системой снабжения и оптовой торговлей, а также в расширении роуминговых возможностей оператора.