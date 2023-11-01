Медицинская выставка Medinex: развитие и инновации в Азербайджане

Министр подчеркнул важность усилий президента страны Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в развитии медицинской инфраструктуры и улучшении здоровья населения. По словам Мусаева, эти усилия привели к строительству современных медицинских объектов, оснащению учреждений последним технологическим оборудованием и укреплению материально-технической базы.

На выставке Medinex, проводящейся уже более 30 лет, принимают участие около 100 компаний из более чем 10 стран. Это уже третье мероприятие данного масштаба, организованное в Азербайджане. Выставка служит платформой для обмена опытом между медицинскими специалистами, представителями бизнеса и способствует улучшению здоровья граждан.

Теймур Мусаев также затронул тему развития медицинской науки и здравоохранения в Азербайджане, отметив важность интеграции научных достижений в национальную систему здравоохранения и подчеркнув необходимость адаптации знаний и навыков медицинских специалистов к современным требованиям отрасли.