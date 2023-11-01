Чиновник Мирзоев ответит за гибель нефтяников

В связи с инцидентом, приведшим к гибели двух нефтяников, должностное лицо ПО «Азнефть» привлечено к ответственности.

24 августа при проведении плановых ремонтных работ сотрудники треста «Нефтгазтикинти» монтажник Ширван Агамамедов 1960 года рождения и сварщик Шамо Нариманов 1984 года рождения упали в море в результате обрушения бетонных плит.

В результате проведенных поисково-спасательных работ тела работников были извлечены из моря.

Самир Мирзоев, являющийся одним из должностных лиц управления и ответственным за безопасность на строительстве, привлечен к ответственности, ему предъявлено обвинение по статье 222.4 Уголовного кодекса.

Самир Мирзаев обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении строительных, горнодобывающих и других работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Предварительное расследование в отношении обвиняемого завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано судье Сабухи Гусейнову.