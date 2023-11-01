27-й день войны Израиля и ХАМАС: основные события к утру четверга

В секторе Газа продолжаются боевые действия. В Индонезийской больнице в Газе закончилось топливо для главного генератора, в результате чего пришлось отключить важное медицинское оборудование, включая вентиляцию в операционных и холодильники в морге, передает BBC.

Между тем пограничный пункт Рафах на границе Газы с Египтом продолжает пропускать людей из Газы. Ожидается, что на пограничном пункте будет размещен список, составленный Египтом, из примерно 500 человек, которым разрешено покинуть сектор Газа.

Тем временем президент Израиля Исаак Герцог призвал граждан, как еврейского, так и арабского происхождения, избегать пропаганды и сохранять гражданский мир и добрые отношения между собой. Стоит отметить, что арабы составляют более 20% населения страны.

Актриса Анджелина Джоли осудила авиаудары Израиля по Газе как «намеренные бомбардировки загнанного в ловушку населения» и «убийства».

В своей публикации в Instagram Джоли поделилась фотографией недавнего удара Израиля на севере сектора Газа, сказав: «Газа является открытой тюрьмой уже почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых - невинные дети. Целые семьи уничтожаются».