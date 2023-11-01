Kontakt запустил специальную акцию по случаю Дня Победы ДО 24 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
По случаю Дня Победы «Kontakt» запустил специальную акцию, которая принесет радость в каждый дом. До 12 ноября вы сможете совершить покупки в рассрочку на очень выгодных условиях в магазинах «Kontakt».
Так, теперь вы сможете приобрести:
смартфоны и ноутбуки в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и без процентов;
наушники, умные часы – на 18 месяцев без первоначального взноса и без процентов;
телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль и посуду – в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов и без комиссии;
мебель – в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.
А теперь давайте взглянем на некоторые из выдающихся предложений акции. Например, вы сможете приобрести:
- Смарт-телевизор Toshiba с диагональю экрана 81 см в рассрочку на 18 месяцев с выплатой 33 манатов 34 гапиков в месяц, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии;
- Паровой утюг Braun мощностью 2800 Вт в рассрочку на 18 месяцев с выплатой 10 манатов в месяц, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии;
- Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 с памятью 128 ГБ по специальному предложению в рассрочку на 24 месяца с выплатой 24 манатов в месяц без первоначального взноса;
- Стиральную машину Samsung вместимостью 6 кг по специальному предложению в рассрочку на 30 месяцев с выплатой 39 манатов в месяц без первоначального взноса;
- Угловой диван Torino с механизмом кровати и основанием по специальному предложению в рассрочку на 30 месяцев с выплатой 20 манатов в месяц без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.
Итак, не упустите ни одной из специальных выгодных возможностей по случаю Дня Победы. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в Колл-центр *6060.
«Kontakt» от всей души поздравляет весь наш народ с наступающим Днем Победы!