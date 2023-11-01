По случаю Дня Победы «Kontakt» запустил специальную акцию, которая принесет радость в каждый дом. До 12 ноября вы сможете совершить покупки в рассрочку на очень выгодных условиях в магазинах «Kontakt».

Так, теперь вы сможете приобрести:

смартфоны и ноутбуки в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и без процентов;

наушники, умные часы – на 18 месяцев без первоначального взноса и без процентов;

телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль и посуду – в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов и без комиссии;

мебель – в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

А теперь давайте взглянем на некоторые из выдающихся предложений акции. Например, вы сможете приобрести:

Смарт-телевизор Toshiba с диагональю экрана 81 см в рассрочку на 18 месяцев с выплатой 33 манатов 34 гапиков в месяц, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии;

с диагональю экрана 81 см в рассрочку на 18 месяцев с выплатой манатов гапиков в месяц, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии; Паровой утюг Braun мощностью 2800 Вт в рассрочку на 18 месяцев с выплатой 10 манатов в месяц, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии;

мощностью 2800 Вт в рассрочку на 18 месяцев с выплатой манатов в месяц, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии; Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 с памятью 128 ГБ по специальному предложению в рассрочку на 24 месяца с выплатой 24 манатов в месяц без первоначального взноса;

с памятью 128 ГБ по специальному предложению в рассрочку на 24 месяца с выплатой манатов в месяц без первоначального взноса; Стиральную машину Samsung вместимостью 6 кг по специальному предложению в рассрочку на 30 месяцев с выплатой 39 манатов в месяц без первоначального взноса;

вместимостью 6 кг по специальному предложению в рассрочку на 30 месяцев с выплатой манатов в месяц без первоначального взноса; Угловой диван Torino с механизмом кровати и основанием по специальному предложению в рассрочку на 30 месяцев с выплатой 20 манатов в месяц без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Итак, не упустите ни одной из специальных выгодных возможностей по случаю Дня Победы. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в Колл-центр *6060.

«Kontakt» от всей души поздравляет весь наш народ с наступающим Днем Победы!