Главком ВСУ Залужный: Война в Украине зашла в тупик

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. (…) Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», — сказал он. По его мнению, для выхода из тупика необходим резкий технологический скачок в военной сфере.

Ранее газета The Sunday Times сообщала о разногласиях между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу видения будущего украинского контрнаступления. Согласно информации издания, Залужный считает, что наступление приближается к концу и необходимо готовиться к операции в следующем году. Зеленский же считает, что останавливаться пока нельзя, так как терпение западных союзников может иссякнуть.