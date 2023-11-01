Без Зангезурского коридора положение Армении может стать весьма печальным версия Forbes
После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, ситуация вокруг проекта «Зангезурский коридор» стала меняться. Вначале в районе поселка Агбенд Зангиланского района был заложен фундамент нового автомобильного и железнодорожного мостов, соединяющих Азербайджан и Иран через реку Араз.
Таким образом, после подписания в марте 2022 года соглашения между Азербайджаном и Ираном по созданию новых региональных транспортных коммуникаций, были предприняты первые шаги предусматривающие строительство ведущих в Нахчыван железной дороги и многополосной автомагистрали вдоль южного берега реки Араз (в Иране этот проект обозначают, как «Аразский коридор», а азербайджанские эксперты называют его «Восточно-Зангезурским»).
После этого в серии интервью, которые азербайджанские официальные лица и дипломаты дали западным СМИ, подчеркивалось, что Баку и не думал прибегать к силовым методам для открытия коридора. В то же время, если армянская сторона не даст своего согласия, то коммуникационно-транспортное соединение с Нахчываном будет обеспечено не через Зангезур, а через Иран.
Недавно помощник президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью изданию Politico, что «Зангезурский коридор» не представляет более интерес для Азербайджана, а два дня назад президент Ильхам Алиев выделил 14 миллионов манатов на строительство через реку Араз нового моста, который соединит с Ираном многополосную автомагистраль Горадиз-Агбенд.
В результате, Армения рискует не только остаться за скобками еще одного регионального проекта стратегического значения. Потеря интереса Баку к «Зангезурскому коридору», а также начало работ по созданию новых транспортных коммуникаций через территорию Ирана грозят оставить Армению в состоянии полублокады.
В посвященной этой теме статье, опубликованной в русскоязычной версии американского журнала Forbes, говорится, что, на первый взгляд, прекращение давления Азербайджана на Армению с целью получить через «Зангезурский коридор» беспрепятственный доступ в Нахчыван, а также начало строительства коридора через территорию Ирана, может показаться уступкой Еревану.
«Так же удивляет, что отказ Азербайджана от дороги через Армению довольно легко восприняли в Москве, - пишет Forbes. - Вице-премьер России Алексей Оверчук прокомментировал это так, как словно разницы с точки зрения интересов России нет вообще.
На самом деле все далеко не так просто. Поскольку армянские железные дороги входят в структуру РЖД, а границу Армении с Ираном охраняют российские пограничники, то это обеспечивало бы России контроль над новой транспортной артерией. Если же дорога пройдет по другому берегу Араза, то эта схема перестает работать. Иран в нынешних условиях, конечно, важный партнер России. Но представить, что он стал Москве ближе, чем Армения, пока невозможно».
Издание называет «весьма неожиданным» выступление Никола Пашиняна в Тбилиси 26 октября, в котором премьер-министр Армении решил обнародовать свое видение ситуации в регионе Южного Кавказа.
В ходе выступления Пашиняна на большом экране демонстрировалась карта Армении, от которой исходили четыре стрелки — к Черному, Каспийскому и Средиземному морям, а также к Персидскому заливу. На фоне карты армянский премьер изложил принципы, на которых через его страну будет осуществляться транзит.
Его первое и главное условие — «вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят».
Второе условие — «каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей».
Пашинян также подчеркнул, что «все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности».
«Все это звучит прекрасно, но работать могло бы лишь в том случае, если бы Армения воспринималась Азербайджаном, Россией и Турцией, как равный партнер, - пишет Forbes. - Однако это совсем не так. Все три упомянутых игрока имеют возможности добиться для себя лучших условий, а значит, будут пытаться это сделать. При этом, идея Еревана получить одинаково комфортный доступ к четырем морям и двум океанам нужна лишь самому Еревану. Как правильно отметил армянский политолог Сергей Мелконян, в качестве перекрестка торговых путей вполне годится Нахчыван, в то время как Армения останется транспортным тупиком, государством, в котором из четырех границ открыты лишь две. Но даже такой вариант может показаться привлекательным по сравнению с другим, тоже возможным. Перестав нуждаться в Зангезурском коридоре через Армению, Азербайджан в принципе может отказаться от мирного договора с Ереваном. И тогда положение Армении станет совсем печальным: транспортных коммуникаций нет, Карабаха нет, отношения с Россией испорчены, а на границе с Азербайджаном все так же опасно».
Единственное, что, по мнению издания, может сделать Ереван в этих условиях, — это укреплять связи с Грузией и Ираном. Что он и делает по мере сил и возможностей.
«Относительно хороший и при этом не слишком фантастический для Армении сценарий, остается, по сути, один, - пишет Forbes. – По нему Азербайджан успешно выстраивает через Иран коридор в Нахчыван и, тем не менее, подписывает с Арменией какой-то договор, включающий признание территориальной целостности друг друга, но не подразумевающий разблокировку коммуникаций. В таком случае, у Еревана появляется возможность открыть границу с Турцией. Правда, пока сигналы из Анкары свидетельствуют, что открытие прямого автомобильного сообщения напрямую зависит от подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
С другой стороны, прецедент, когда Азербайджан прямо мешал сближению Армении с Турцией, уже был в 2009 году. Так что, в принципе Ильхаму Алиеву ничего не мешает его повторить».