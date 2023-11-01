Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:49

После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, ситуация вокруг проекта «Зангезурский коридор» стала меняться. Вначале в районе поселка Агбенд Зангиланского района был заложен фундамент нового автомобильного и железнодорожного мостов, соединяющих Азербайджан и Иран через реку Араз.

Таким образом, после подписания в марте 2022 года соглашения между Азербайджаном и Ираном по созданию новых региональных транспортных коммуникаций, были предприняты первые шаги предусматривающие строительство ведущих в Нахчыван железной дороги и многополосной автомагистрали вдоль южного берега реки Араз (в Иране этот проект обозначают, как «Аразский коридор», а азербайджанские эксперты называют его «Восточно-Зангезурским»). После этого в серии интервью, которые азербайджанские официальные лица и дипломаты дали западным СМИ, подчеркивалось, что Баку и не думал прибегать к силовым методам для открытия коридора. В то же время, если армянская сторона не даст своего согласия, то коммуникационно-транспортное соединение с Нахчываном будет обеспечено не через Зангезур, а через Иран. Недавно помощник президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью изданию Politico, что «Зангезурский коридор» не представляет более интерес для Азербайджана, а два дня назад президент Ильхам Алиев выделил 14 миллионов манатов на строительство через реку Араз нового моста, который соединит с Ираном многополосную автомагистраль Горадиз-Агбенд.

В результате, Армения рискует не только остаться за скобками еще одного регионального проекта стратегического значения. Потеря интереса Баку к «Зангезурскому коридору», а также начало работ по созданию новых транспортных коммуникаций через территорию Ирана грозят оставить Армению в состоянии полублокады. В посвященной этой теме статье, опубликованной в русскоязычной версии американского журнала Forbes, говорится, что, на первый взгляд, прекращение давления Азербайджана на Армению с целью получить через «Зангезурский коридор» беспрепятственный доступ в Нахчыван, а также начало строительства коридора через территорию Ирана, может показаться уступкой Еревану. «Так же удивляет, что отказ Азербайджана от дороги через Армению довольно легко восприняли в Москве, - пишет Forbes. - Вице-премьер России Алексей Оверчук прокомментировал это так, как словно разницы с точки зрения интересов России нет вообще.

На самом деле все далеко не так просто. Поскольку армянские железные дороги входят в структуру РЖД, а границу Армении с Ираном охраняют российские пограничники, то это обеспечивало бы России контроль над новой транспортной артерией. Если же дорога пройдет по другому берегу Араза, то эта схема перестает работать. Иран в нынешних условиях, конечно, важный партнер России. Но представить, что он стал Москве ближе, чем Армения, пока невозможно». Издание называет «весьма неожиданным» выступление Никола Пашиняна в Тбилиси 26 октября, в котором премьер-министр Армении решил обнародовать свое видение ситуации в регионе Южного Кавказа. В ходе выступления Пашиняна на большом экране демонстрировалась карта Армении, от которой исходили четыре стрелки — к Черному, Каспийскому и Средиземному морям, а также к Персидскому заливу. На фоне карты армянский премьер изложил принципы, на которых через его страну будет осуществляться транзит.

Его первое и главное условие — «вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят». Второе условие — «каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей». Пашинян также подчеркнул, что «все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности». «Все это звучит прекрасно, но работать могло бы лишь в том случае, если бы Армения воспринималась Азербайджаном, Россией и Турцией, как равный партнер, - пишет Forbes. - Однако это совсем не так. Все три упомянутых игрока имеют возможности добиться для себя лучших условий, а значит, будут пытаться это сделать. При этом, идея Еревана получить одинаково комфортный доступ к четырем морям и двум океанам нужна лишь самому Еревану. Как правильно отметил армянский политолог Сергей Мелконян, в качестве перекрестка торговых путей вполне годится Нахчыван, в то время как Армения останется транспортным тупиком, государством, в котором из четырех границ открыты лишь две. Но даже такой вариант может показаться привлекательным по сравнению с другим, тоже возможным. Перестав нуждаться в Зангезурском коридоре через Армению, Азербайджан в принципе может отказаться от мирного договора с Ереваном. И тогда положение Армении станет совсем печальным: транспортных коммуникаций нет, Карабаха нет, отношения с Россией испорчены, а на границе с Азербайджаном все так же опасно».