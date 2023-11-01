Участник главного боя вечера заявил, что практически полностью готов.

«Осталось только сбросить вес, 3-4 кг. 4 ноября я скажу свое слово, - говорит Кярямов. – Все это время тренировались утром и вечером. Продолжаем в таком же режиме. Я полностью в себе уверен. Во всех компонентах чувствую себя уверенно. Я выиграю!

Я давно не дрался в Баку. Это будут ностальгические чувства. Драться дома – большая ответственность. Никто не хочет проиграть перед своей публикой.

Я готов всесторонне. Если что-то не получится в начале боя, есть несколько планов. Я люблю драться и выйду биться. Покажу то, что умею. Для меня неважно как победить – решением судей или нокаутом. Главное – победить!

Я полностью изучил соперника. Смотрел несколько его боев. Мой соперник – шоумен. Любит шоу. Я должен отнестись к этому спокойно. Эмоции мне могут помешать.

Это большой плюс для Азербайджана, что такая организация как Rizin пришла к нам. Во всем мире это вызовет большой интерес к смешанным единоборствам в нашей стране. Также надеюсь, что это станет хорошей популяризацией для ММА в самом Азербайджане. Думаю, что наша молодежь после субботнего вечера пойдет в залы».

*** 10:50

4 ноября на Национальной гимнастической арене в Баку пройдет вечер смешанных единоборств (ММА) Rizin Landmark 7, главным боем которого станет поединок в полулегком весе (66 кг) между обладателем пояса азербайджанским бойцом Вугаром Кярямовым и претендентом Чихиро Сузуки из Японии.