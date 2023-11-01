Пять азербайджанских бойцов на Rizin Landmark 7 Большой вечер ММА в Баку; фото, обновлено 11:04
Вторым из азербайджанских бойцов на встречу с представителями СМИ пришел Вугар Кярямов.
Участник главного боя вечера заявил, что практически полностью готов.
«Осталось только сбросить вес, 3-4 кг. 4 ноября я скажу свое слово, - говорит Кярямов. – Все это время тренировались утром и вечером. Продолжаем в таком же режиме. Я полностью в себе уверен. Во всех компонентах чувствую себя уверенно. Я выиграю!
Я давно не дрался в Баку. Это будут ностальгические чувства. Драться дома – большая ответственность. Никто не хочет проиграть перед своей публикой.
Я готов всесторонне. Если что-то не получится в начале боя, есть несколько планов. Я люблю драться и выйду биться. Покажу то, что умею. Для меня неважно как победить – решением судей или нокаутом. Главное – победить!
Я полностью изучил соперника. Смотрел несколько его боев. Мой соперник – шоумен. Любит шоу. Я должен отнестись к этому спокойно. Эмоции мне могут помешать.
Это большой плюс для Азербайджана, что такая организация как Rizin пришла к нам. Во всем мире это вызовет большой интерес к смешанным единоборствам в нашей стране. Также надеюсь, что это станет хорошей популяризацией для ММА в самом Азербайджане. Думаю, что наша молодежь после субботнего вечера пойдет в залы».
*** 10:50
4 ноября на Национальной гимнастической арене в Баку пройдет вечер смешанных единоборств (ММА) Rizin Landmark 7, главным боем которого станет поединок в полулегком весе (66 кг) между обладателем пояса азербайджанским бойцом Вугаром Кярямовым и претендентом Чихиро Сузуки из Японии.
Всего будет проведено 10 боев. На ринг выйдут еще четыре азербайджанских бойца. Тофик Мусаев в легком весе (71 кг) будет биться с Коджи Такедой. Нариман Аббасов также в легком весе (71 кг) подерется с россиянином Али Абдулхаликовым. В наилегчайшем весе (57 кг) Мехману Мамедову будет противостоять американец Джастин Скоггинс. А Турал Рагимов в полулегком весе (66 кг) попытается одолеть корейца Кьюнг Пье Кима.
В эти минуты участники предстоящих боев проводят брифинг для прессы. Первым с публикой пообщался Нариман Аббасов. Он считает себя фаворитом предстоящего боя, но предостерегает: в смешанных единоборствах всякое случается.
«Это бои. Тут один удар, один прием может все изменить, - говорит Нариман. – Конечно, я считаю себя фаворитом. Хорошо подготовился к бою.
Что будет после поединка? Давайте я сначала выиграю (улыбается). А потом посмотрим. Предложений много. Будем выбирать самое привлекательное. Есть возможность побиться за чемпионский пояс в Naiza (казахстанская бойцовская организация – ред.).
Есть ли шанс снова побороться за попадание в UFC? Да. Я хочу вернуться туда чемпионом. Чтобы драться в UFC, нужно жить в США. Я проиграл, потому что не смог акклиматизироваться».
А вечером состоится церемония взвешивания и так называемое шоу «Лицом к лицу», когда соперники на близком расстоянии смотрят друг другу в глаза. Нередко это перерастает в драку. Если учесть, что соперник Вугара Кярямова Чихиро Сузуки еще на сентябрьской презентации вел себя достаточно развязно и провоцировал азербайджанского бойца на конфликт, то сегодняшнее мероприятие обещает быть как минимум нескучным. Напомним, что тогда Кярямов и Сузуки все же сцепились, но их быстро разняли.