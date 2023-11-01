Макрон заговорил на казахском

Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Астану оставил пост на казахском языке в социальной сети Х, где отметил «важность надежных друзей» в современном мире:

«В мире, где супердержавы вновь стремятся к господству, а от некоторых можно ожидать непредсказуемых действий, очень ценно иметь возможность доверять партнерам и друзьям, которые могут строить новые перспективы вместе. Казахстан и Франция входят в их число».