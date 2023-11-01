Макрон заговорил на казахском
Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Астану оставил пост на казахском языке в социальной сети Х, где отметил «важность надежных друзей» в современном мире:
«В мире, где супердержавы вновь стремятся к господству, а от некоторых можно ожидать непредсказуемых действий, очень ценно иметь возможность доверять партнерам и друзьям, которые могут строить новые перспективы вместе. Казахстан и Франция входят в их число».
Ірі державалар үстемдікке қайта ұмтылған, ал кейбірінен болжауға болмайтын әрекет күткен әлемде жаңа перспективаларды ортақ етуге және бірге құруға болатын серіктестер мен достарға сене алу өте бағалы.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2023
Қазақстан мен Франция солардың қатарына кіреді. pic.twitter.com/09NoSlSjZX