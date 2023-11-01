В Баку обнаружили оружие видео
На территории поселка Бина Хазарского района города Баку обнаружены боеприпасы, сообщили в МЧС.
На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска Министерства.
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории предварительно были приняты соответствующие меры безопасности.
В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 1 ручная граната Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 3 патрона 5х45 мм, 1 обрез «ТОЗ-63».