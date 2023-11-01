Трагедия в Баку: найден труп с признаками насилия
2 ноября около 6:30 утра на территории Сабаильского района был обнаружен труп неизвестного мужчины со следами телесных повреждений.
По информации, предоставленной пресс-службой МВД haqqin.az, было установлено, что погибший - Халилов Адиль Машты оглы, 1960 года рождения. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, Асадуллаев Мердан Ханоглан оглы, родившийся в 1965 году. Отмечается, что на момент задержания М. Асадуллаев находился в состоянии алкогольного опьянения. Он известен тем, что ведет асоциальный образ жизни.
Следственные органы ведут расследование данного инцидента.