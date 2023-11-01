Станьте членом семьи Baku Steel Company

Вниманию соискателей, проживающих в Сумгаите и прилегающих районах!

ЗАО Baku Steel Company (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Сумгаит и Хырдалан, поселках Сараи, Г.З. Тагиева, Масазыр и Джейранбатан, а также в селе Новханы, подать заявки на следующие вакансии производственных участков в городе Сумгаит.

3, 4, 5 ноября 2023 года в административном здании трубопрокатного производственного участка, расположенном по адресу: город Сумгаит, ул. Сульх, 1 пройдут Дни карьеры.