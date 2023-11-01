Станьте членом семьи Baku Steel Company

Вниманию соискателей, проживающих в Сумгаите и прилегающих районах!

ЗАО Baku Steel Company (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Сумгаит и Хырдалан, поселках Сараи, Г.З. Тагиева, Масазыр и Джейранбатан, а также в селе Новханы, подать заявки на следующие вакансии производственных участков в городе Сумгаит.

3, 4, 5 ноября 2023 года в административном здании трубопрокатного производственного участка, расположенном по адресу: город Сумгаит, ул. Сульх, 1 пройдут Дни карьеры.

Вакансии:

  Инженер-металлург

  Инженер по автоматике

  Инженер-энергетик

  Инженер-механик

  Инженер-программист

  Инженер по материалам

  Инженер-химик

  Инженер-нормоконтролер

  Электромонтер

  Слесарь

  Слесарь-энергетик

  Слесарь-механик

  Слесарь-гидравлик

  Слесарь-пневматик

  Слесарь по крановому хозяйству

  Токарь

  Фрезеровщик

  Лаборант

  Оператор экскаватора

  Оператор-погрузчик

  Водитель тягача

  Оператор мостового крана

  Термист

  Прокатчик

  Газорезчик

  Сварщик (разнопрофильный)

  Рабочий

  Медсестра