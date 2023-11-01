Станьте членом семьи Baku Steel Company
Вниманию соискателей, проживающих в Сумгаите и прилегающих районах!
ЗАО Baku Steel Company (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Сумгаит и Хырдалан, поселках Сараи, Г.З. Тагиева, Масазыр и Джейранбатан, а также в селе Новханы, подать заявки на следующие вакансии производственных участков в городе Сумгаит.
3, 4, 5 ноября 2023 года в административном здании трубопрокатного производственного участка, расположенном по адресу: город Сумгаит, ул. Сульх, 1 пройдут Дни карьеры.
Вакансии:
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Инженер-металлург
Инженер по автоматике
Инженер-энергетик
Инженер-механик
Инженер-программист
Инженер по материалам
Инженер-химик
Инженер-нормоконтролер
Электромонтер
Слесарь
Слесарь-энергетик
Слесарь-механик
Слесарь-гидравлик
Слесарь-пневматик
Слесарь по крановому хозяйству
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Токарь
Фрезеровщик
Лаборант
Оператор экскаватора
Оператор-погрузчик
Водитель тягача
Оператор мостового крана
Термист
Прокатчик
Газорезчик
Сварщик (разнопрофильный)
Рабочий
Медсестра