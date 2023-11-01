Азербайджан увеличивает расходы на оборону

Расходы на оборону и национальную безопасность в 2024 году составят 6 млрд 421 млн манатов, или 17,5% от расходов государственного бюджета, сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения прогноза госбюджета на 2024 год на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, это на 366 млн манатов, или 6% больше, чем в 2023 году: «Средства будут направлены на усиление армии, обеспечение безопасности границ и улучшение социального обеспечения военнослужащих».