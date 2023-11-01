Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:12

Центральный банк Азербайджана понизил учетную ставку на 0,5 процента - с 9 до 8,5 процента. При этом верхний предел процентного коридора снижен с 10 до 9,5, нижний - с 7,5 до 7 процента. Такое решение было принято с учетом изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на инфляцию, а также по факту значительного превышения предложения над спросом, наблюдаемого на валютном рынке. Многие мировые центробанки, боясь роста инфляции, продолжают повышать учетные ставки. Азербайджан же, наоборот, оказался в числе первых государств, которые снизили ее в условиях глобального кризиса, что свидетельствует не только о снижении темпов инфляции, но и росте экономики страны в целом.

Снижение уровня инфляции мы наблюдаем на протяжении последних нескольких месяцев. В сентябре в годовом исчислении она снизилась до 5,1 процента против 15,6 в сентябре 2022 года, достигнув целевого диапазона Центробанка (4±2 процента). То есть за год уровень инфляции в Азербайджане упал более чем втрое. В числе причин, способствовавших снижению темпов инфляции, Центробанк назвал воздействие внешних факторов, а также последовательность антиинфляционной политики. Имеются в виду снижение мировых цен на сырьевые товары, продукты питания и международные перевозки, жесткая денежно-кредитная политика, проводимая торговыми партнерами, и повышение номинального эффективного обменного курса. Весь этот комплекс оказал снижающее влияние на «импортную инфляцию», о которой в Азербайджане так много говорилось и писалось. Более того, усиление сдерживающих факторов и стабилизация инфляционных ожиданий дают основание прогнозировать формирование годовой инфляции в пределах целевого показателя как к концу текущего, так и на 2024 год. К концу нынешнего года инфляция прогнозируется на уровне 4,3 процента, в 2024 году - 5,5 процента и в 2025-м - 3,4 процента.

В дальнейшем Центробанк не исключает, что будут рассмотрены возможности поэтапного смягчения денежно-кредитной политики. Особую роль в ограничении «импортной инфляции» сыграло укрепление с начала года на 21,6 процента номинального эффективного курса маната. Отмечается, что на 99 процентах валютных аукционов, проведенных в этом году, предложение превышало спрос. Из-за чего Центробанку пришлось осуществлять интервенции на валютном рынке на общую сумму порядка 1,248 миллиарда долларов. Эта мера привела к увеличению валютных резервов Центробанка на 16,8 процента, или на 1,5 миллиарда долларов. В результате они достигли 10,5 миллиарда долларов. Всего же Центробанк приобрел на валютных аукционах 2,847 миллиарда долларов. Ну, а с учетом резервов Госнефтефонда валютные резервы Азербайджана составляют сегодня 66,4 миллиарда долларов. Вся эта статистика, естественно, должна отразиться и на платежном балансе, который в целом обещает быть профицитным. Центробанк считает, что по итогам текущего года профицит баланса текущих операций ожидается на уровне 10 миллиардов долларов. Что же касается профицита торгового баланса, то на конец года он составит 13,9 миллиарда долларов.

Столь ощутимое снижение инфляции свидетельствует также о росте национальной экономики в целом. По словам председателя правления Центробанка Талеха Кязымова, в 2023 году рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 1,5 процента, в 2024 году он составит 3,5, а в 2025-м – 4 процента. Ненефтяной ВВП по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 3 процентов, в 2024 году – 6 процентов и в 2025 году - 5,5 процента. Казалось бы, на столь благоприятном фоне уже можно отказаться от лимита, установленного банками страны по продаже населению долларов и другой иностранной валюты, который действовал в последние годы. Однако главный банкир страны считает, что он предназначен для предотвращения отмывания денег. По его словам, в настоящее время объем покупки иностранной валюты в банках превышает продажу, что связано с повышением доверия к азербайджанскому манату и профицитом баланса текущих операций.