Kontakt порадовал малоимущих детей из сел

Запущенный сетью магазинов Kontakt в последние месяцы социальный проект «Стань частью истории» успешно завершен. По условиям акции, часть средств от продажи всех ноутбуков в магазинах Kontakt за период с 10 сентября по 10 октября должна была быть направлена на обеспечение ноутбуками школьников, проживающих в отдаленных горных селах.

Так, по итогам проекта при поддержке Общества Красного Полумесяца Азербайджана (ОКПА) ряд учащихся 6-10 классов, проживающих в селах Кемерли, Гушчу Айрым и Фарахли Газахского района, в селах Даг-Джейир и Гюнешли Шамкирского района, в селе Гюнешли Гедабекского района, в селах Беюк Моруг и Аджахур Гусарского района и других отдаленных селах, были обеспечены ноутбуками.

В выбранных малообеспеченных семьях 3 и более школьников, а это значит, что ноутбуки помогут расширить возможности в сфере образования для еще большего числа учеников.

Наряду с сотрудниками и волонтерами Общества Красного Полумесяца Азербайджана (ОКПА) в раздаче ноутбуков также приняли участие представители сети магазинов Kontakt.

Во время проведения социальной акции дети не смогли скрыть своих положительных эмоций. Их родители сочли эту инициативу достойной восхищения.

Отметим, что «Kontakt» в рамках своей концепции социальной ответственности регулярно реализует социальные проекты, формирующие позитивные ценности в различных регионах Азербайджана.

Сеть магазинов благодарит бренды Apple, Acer, HP, Huawei, Asus и Lenovo за поддержку проекта.