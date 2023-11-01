Cледствие отдельно рассмотрит дело Наджмеддина Садыкова
Продолжаются судебные разбирательства по факту хищения 143 миллионов долларов в Министерстве обороны.
Помимо уголовного дела в отношении подозреваемых лиц, в отдельное производство выделено дело в отношении бывшего начальника Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковника Наджмеддина Садыкова и еще нескольких лиц.
В связи с этим в следственном органе проводится расследование.
Адвокаты обвиняемых на очередных заседаниях суда подадут ходатайство в отношении Садыкова.
Отметим, что в начале 2022 года СГБ провела в министерстве обороны операцию по выявлению нарушений закона. В отношении некоторых офицеров были возбуждены уголовные дела по статье 179.4 (присвоение в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Из 143 миллионов манатов ущерба, нанесенного государству, было возмещено 40 миллионов манатов.