Чем чаще всего травились азербайджанцы в октябре
В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 128 человек, сообщили в пресс-службе Медцентра.
53 из пострадавших мужчины, 47 – женщины, 28 - дети.
Из них 64 отравились лекарствами, 24 - уксусной кислотой, 8 - грибами, 14 - этанолом, 7 - угарным газом.
Еще три человека были госпитализированы с аллергической реакцией, один - с диагнозом ботулизм и четверо - с анафилаксией, в том числе у троих после укуса змеи.
Несмотря на усилия врачей, шесть пациентов скончались.