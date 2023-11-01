Таиланд начал прямые переговоры с ХАМАС

Представители Таиланда заявили, что начали прямые переговоры с ХАМАС с целью добиться освобождения своих граждан, захваченных в заложники. Об этом информирует BBC.

Глава тайской переговорной миссии, бывший депутат парламента Арепен Уттарасин заявил, что 26 октября он встретился с представителями ХАМАС в Тегеране, где получил заверения в том, что тайские заложники будут освобождены в «нужное время». «Я попросил освободить их, потому что они ни в чем не виноваты», — сказал он журналистам в Бангкоке.

По меньшей мере 19 тайских фермеров были похищены боевиками ХАМАС на юге Израиля во время нападения 7 октября, многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

Всего боевики ХАМАС во время нападения на Израиль похитили и удерживают в секторе Газа более 220 заложников.