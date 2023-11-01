Незаконные парковки Гусейнова и Велизаде до суда довели

Завершено предварительное расследование уголовного дела сотрудников ликвидированного Бакинского транспортного агентства Хикмета Велизаде и Вугара Гусейнова, обвиняемых в получении взятки.

По сообщению haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Расима Садыхова. Подготовительное заседание суда назначено на 14 ноября.

Стоит отметить, что Вугар Гусейнов и Хикмет Велизаде обвиняются в получении взятки в размере 16 тыс. 500 манатов за организацию парковочных мест в Баку. Им предъявлено обвинение по статьям 308.2, 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 УК Азербайджана. В отношении их избрана мера пресечения в виде ареста.