Лидеры ХАМАС в секторе Газа готовы сдаться?

Ранее израильская газета Yedioth Ahronoth писала , что Израиль рассматривает вариант сделки с ХАМАС: лидерам этой организации, находящимся в секторе Газа, будет предоставлена возможность уехать за границу.

Руководители палестинского движения ХАМАС, находящиеся в секторе Газа, готовы сдаться при условии, что их в целости и сохранности переправят в Ливан или Сирию. Информацию об этом распространяют израильские телеграм-каналы.

По информации газеты, взамен ХАМАС освобождает всех людей, захваченных на территории Израиля 7 октября, в секторе Газа устанавливается «другая власть» (какая именно не уточняется).

Информация о потенциальной сделке была предана огласке со ссылкой на известного арабиста и бывшего гендиректора государственной телерадиокорпорации Йони Бен-Менахема, обладающего обширными связями в израильских политических кругах, а также в соседних арабских странах.

«Это позволило бы завершить войну в короткие сроки и в то же время заявить, что заявленные цели по ликвидации инфраструктуры группировки в анклаве достигнуты», — пишет газета.

Также в статье утверждается, что данный план не предполагает хлопотливую операцию в сектора Газа, что избавит Израиль от потерь времени и человеческих ресурсов.