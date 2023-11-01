В Кремле считают, что никакого тупика в Украине нет

В Кремле не согласились со словами главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что война с Россией зашла в тупик, передает ТАСС.

Ранее главком ВСУ сказал, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте и боевые действия застопорились.

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина давно должна понять, что абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя, отметил Песков.

«Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы», — сказал он.