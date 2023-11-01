Заявление СГБ Азербайджана: задержан Мадат Бабаян новость дополнена
В результате проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера на территории села Гозлукерпю Кельбаджарского района был задержан и разоружен Мадат Бабаян, при котором был автомат AKM. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.
Бабаян подозревается в совершении террористических актов с целью разжигания национальной вражды в составе незаконных вооруженных формирований.
Мадат Бабаян в своих показаниях следствию рассказал, что участвовал в совершении геноцида в Ходжалы в феврале 1992 года, дал подробную информацию об этом, указав место совершения преступных действий в отношении гражданского населения.
По словам Бабаяна, 25 февраля 1992 года согласно заранее продуманному плану по уничтожению азербайджанского населения он в составе армянского вооруженного формирования под руководством полковника-лейтенанта Вооруженных сил Армении Аркадия Шириняна по прозвищу Холостой участвовал в убийстве более 150 гражданских лиц (среди них были женщины, дети и пожилые), пытавшихся бежать в сторону Аскеранского района во время нападения на город Ходжалы.
Бабаян сообщил, что 26 февраля 1992 года Вамик Петросян, Ширин Ширинян и другие члены вооруженного формирования надругались над телами погибших азербайджанцев, более 100 мирных жителей Ходжалы взяли в плен. Бабаян указал места, где лично захоронил тела захваченных в плен и содержавшихся в школе в селе Гозлукёрпю азербайджанцев. Они погибли в результате жестокого обращения и пыток.
Продолжаются комплексные расследования вышеуказанных и других связанных с ними преступлений.