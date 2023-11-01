В результате проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера на территории села Гозлукерпю Кельбаджарского района был задержан и разоружен Мадат Бабаян, при котором был автомат AKM. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Бабаян подозревается в совершении террористических актов с целью разжигания национальной вражды в составе незаконных вооруженных формирований.

Мадат Бабаян в своих показаниях следствию рассказал, что участвовал в совершении геноцида в Ходжалы в феврале 1992 года, дал подробную информацию об этом, указав место совершения преступных действий в отношении гражданского населения.