Таинственная гибель скота в Азербайджане

В селе Юхары Шильян Уджарского районе по неизвестной причине массово стал гибнуть крупный рогатый скот, сообщили haqqin.az в Минсельхозе.

Сообщается, что в село прибыли сотрудники министерства, которые выяснили, что всего погибло 26 голов скота, принадлежавших 15 фермерам. 8 буренок удалось спасти от гибели.

Отмечается, что у 6 погибших животных были взяты образцы с проведением патологоанатомического вскрытия.

В настоящее время на территорию были привлечены специалисты с целью взятия анализов с растений и источников воды на территории. В то же время специалисты продолжают лечение больных животных, а также проводят наблюдения за другими животными на предмет наличия каких-либо подозрительных признаков.