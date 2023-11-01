Что главный дипломат Германии будет делать в Баку
Обнародована программа визита в Азербайджан министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Информацию об этом распространило посольство Германии в Азербайджане.
Согласно информации, 4 ноября 2023 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок впервые посетит Баку, где проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.
Было отмечено, что Германия является сторонником прочного мира в регионе и скорейшего возобновления трехсторонних переговоров при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.