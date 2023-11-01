Армения предложила России вариант не арестовывать Путина

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения.

Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», - заявил Аршакян.

17 марта этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в совершении военных преступлений.