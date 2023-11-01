Угроза резкого обмеления Каспийского моря

К концу века уровень воды в Каспийском море может упасть на 3,7 метра. Об этом сообщил замглавы отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев на заседании экспертной группы по изучению причин изменения уровня Каспийского моря.

Вердиев заявил, что к 2070 году ожидается повышение температуры воды в Каспийском море на 1,7 градуса, а к концу XXI века - на 2,1 градуса. В случае отсутствия адекватных мер, температура может увеличиться на 4,5 градуса, что приведет к снижению уровня воды в море на 3,7 метра.

Он подчеркнул важность работы по моделированию: «Есть сценарии и оценки, но результаты у них разные. Все данные нужно обобщить и привести к общему знаменателю, чтобы получить более точную информацию».