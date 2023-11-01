Ильхам Алиев в Казахстане фото

2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Республику Казахстан для участия в 10-м, юбилейном саммите Организации тюркских государств.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.