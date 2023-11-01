Ильхам Алиев в Казахстане фото
2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Республику Казахстан для участия в 10-м, юбилейном саммите Организации тюркских государств.
В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.
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