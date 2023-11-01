Президент Молдовы заявила о закрытии российских телеканалов

Президент Молдовы Майя Санду объяснила закрытие шести телеканалов в стране тем, что они занимались пропагандой и незаконно финансировались.

Санду отметила, что СМИ должны транслировать правильную и объективную информацию, подчеркнув, что молдавские власти будут заниматься борьбой с незаконным финансированием не только СМИ, но и политических партий.

30 октября премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что были приостановлены лицензии у шести телеканалов, их назвали угрозой информационной безопасности Молдавии. Речь идет о телеканалах «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».