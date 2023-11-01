Государственная служба по мобилизации и призыву (ГСВС) провела конференцию с участием старшеклассников средней школы №6 Исмаиллинского района, посвященную последствиям вредных привычек. В мероприятии приняли участие сотрудники Государственной службы, а также ответственные лица ряда государственных структур.

Выступивший на мероприятии начальник управления допризывной подготовки полковник-лейтенант Физули Исмаилов рассказал о проделанной работе в области пропаганды патриотических чувств среди молодежи, морально-психологической подготовки их к действительной военной службе.

По его словам, при организационной поддержке местных структурных подразделений Госслужбы и участии соответствующих государственных органов, представителей общественности и медицинских специалистов в средних общеобразовательных учреждениях проводятся массовые мероприятия на темы «наркомания и современная молодежь», «наркомания – жестокий враг общества», «борьба с наркоманией всеми силами», «мы говорим НЕТ вредным привычкам», «борьба с наркоманией и здоровый образ жизни» и т.д.

Затем выпускник школы № 6, герой Отечественной войны полковник-лейтенант Анар Мирзаев поделился воспоминаниями о 44-дневной войне.

Выступившие на конференции отметили важность проведения образцовых занятий, семинаров, организованных в средних общеобразовательных школах, проведения просветительских бесед о пропаганде здорового образа жизни и уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.

В завершение мероприятия нескольким участникам войны была вручена медаль «участник Отечественной войны».