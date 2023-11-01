Москва зовет в гости Байрамова

Москва готова в ближайшее время организовать встречу глав министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все то, что идет на пользу сторонам и региону в целом, мы приветствуем. Со своей стороны мы исходим из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты с 2020 по 2022 годы.

Он включает подписание мирного договора между двумя странами, разблокировку транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитацию границ и многое другое. В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана», - сказала Захарова.