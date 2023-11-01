Пранкеры обличили премьера Италии: разгорается скандал

В ходе телефонного разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за высокопоставленных африканских чиновников, Мелони выразила мнение, что украинское контрнаступление не принесло коренных изменений, и подчеркнула, что у Запада наблюдается усталость от конфликта. Она также отметила, что конфликт может затянуться на годы без поиска решения.

Конте выразил обеспокоенность в связи с тем, что «протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом». Он также указал на несоответствие между словами Мелони во время телефонного разговора и ее высказываниями в парламенте: «Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте».

Председатель «Движения пяти звезд» также заявил, что Мелони дает итальянцам иное представление о ситуации в Украине, признав, что не видит другого решения кризиса, кроме переговоров. Конте подчеркнул, что в разговоре с пранкерами Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам».