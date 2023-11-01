У боевиков ХАМАС 242 заложника. Цифра не окончательная

Армии обороны Израиля известно о 242 заложниках, удерживаемых в секторе Газа, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

По его словам, это не окончательная цифра и военные продолжают расследование для получения новой информации. В это число не входят четыре освобожденных заложника. Троих из них освободили боевики, еще одну, военнослужащую Ори Мегидиш, спасли израильские военные в воскресенье. Таким образом, 7 октября в заложники были взяты как минимум 247 человек.

Местонахождение и судьба десятков израильтян после атаки террористов ХАМАС до сих пор неизвестна.