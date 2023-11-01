Германия запретила ХАМАС и «Самидун»

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что «целью ХАМАС является уничтожение Израиля». Она также подчеркнула, что «Самидун», действуя как международная сеть, «распространяла антиизраильскую и антиеврейскую пропаганду под видом организации солидарности с заключенными в различных странах», сообщает Die Welt.

По решению властей все активы ХАМАС и «Самидун» в Германии будут конфискованы, а их деятельность в социальных сетях теперь запрещена. Любой, кто продолжит активную деятельность в этих организациях, будет подвергнут судебному преследованию.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что «все, кто поддерживает или прославляет ХАМАС в Германии, одобряет убийства и сжигает израильские флаги, будет подвергнут уголовному преследованию».

Отмечается, что вспышки антисемитских настроений фиксировались по всей Германии, где происходили похищения и сожжения флагов Израиля, маркировка домов евреев и проведение антиизраильских акций.

Число антисемитских инцидентов в США увеличилось примерно на 400% с начала конфликта между Израилем и ХАМАС.