Германия запретила ХАМАС и «Самидун»
Министерство внутренних дел Германии объявило о запрете деятельности движения ХАМАС и организации «Самидун» на территории страны, передает DW.
«Самидун» — это международная сеть, созданная в 2011 году в США с целью поддержки палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Организация имеет филиалы в различных странах, включая Швецию, Францию, Канаду и Германию.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что «целью ХАМАС является уничтожение Израиля». Она также подчеркнула, что «Самидун», действуя как международная сеть, «распространяла антиизраильскую и антиеврейскую пропаганду под видом организации солидарности с заключенными в различных странах», сообщает Die Welt.
По решению властей все активы ХАМАС и «Самидун» в Германии будут конфискованы, а их деятельность в социальных сетях теперь запрещена. Любой, кто продолжит активную деятельность в этих организациях, будет подвергнут судебному преследованию.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что «все, кто поддерживает или прославляет ХАМАС в Германии, одобряет убийства и сжигает израильские флаги, будет подвергнут уголовному преследованию».
Отмечается, что вспышки антисемитских настроений фиксировались по всей Германии, где происходили похищения и сожжения флагов Израиля, маркировка домов евреев и проведение антиизраильских акций.
Число антисемитских инцидентов в США увеличилось примерно на 400% с начала конфликта между Израилем и ХАМАС.