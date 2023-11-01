В Турции новые требования для сдачи жилья иностранцам
Турция ужесточила правила аренды жилья для туристов на срок до 100 суток, требуя от владельцев недвижимости получение платной лицензии от Министерства культуры и туризма. Это решение было опубликовано в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.
Теперь жилые помещения, сдаваемые на срок до 100 суток, должны быть зарегистрированы и иметь соответствующие таблички на зданиях. В случае многоквартирных домов необходимо получить единогласное согласие всех жильцов.
Закон предусматривает крупные штрафы за нарушения: при первом нарушении — 100 тыс. лир (около $3,5 тыс.) за каждый объект, при повторном — 500 тыс. лир (около $18 тыс.), а при третьем — 1 млн лир (около $36 тыс.) за каждую квартиру или дом.
Кроме того, нарушители обязаны получить лицензию в течение 15 суток после штрафа для продолжения сдачи жилья в аренду.