В Турции новые требования для сдачи жилья иностранцам

Теперь жилые помещения, сдаваемые на срок до 100 суток, должны быть зарегистрированы и иметь соответствующие таблички на зданиях. В случае многоквартирных домов необходимо получить единогласное согласие всех жильцов.

Закон предусматривает крупные штрафы за нарушения: при первом нарушении — 100 тыс. лир (около $3,5 тыс.) за каждый объект, при повторном — 500 тыс. лир (около $18 тыс.), а при третьем — 1 млн лир (около $36 тыс.) за каждую квартиру или дом.

Кроме того, нарушители обязаны получить лицензию в течение 15 суток после штрафа для продолжения сдачи жилья в аренду.