13 лет тюрьмы требовавшей справедливости иранке

Суд в Иране приговорил Махсу Яздани, мать убитого во время акций протеста в 2022 году Мохаммада Джавада Захеди, к 13 годам тюрьмы после того, как она потребовала в соцсетях справедливости для своего ребенка. Об этом пишет Guardian.

30 октября суд признал Яздани виновной в богохульстве, подстрекательстве, оскорблении верховного лидера и распространении антиправительственной пропаганды. С нее сняли обвинения в «распространении ложной информации в интернете». По данным СМИ, первые пять лет заключения женщина проведет без шанса на условно-досрочное освобождение.

20-летний Мохаммад Джавад Захеди был убит во время акции протеста в сентябре 2022 года. По словам семьи, ему несколько раз выстрелили в спину и голову. В заключении судебно-медицинской экспертизы подтверждено, что он был убит многочисленными выстрелами из дробовика.

После того как ее сын был убит, Яздани публично осудила нападения режима на протестующих и призвала к справедливости для ее сына и других погибших в ходе демонстраций.