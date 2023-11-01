Россия отказалась от обязательств по ядерным испытаниям

В соответствии с новым законом отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», которая предусматривала ратификацию ДВЗЯИ, подписанного Россией 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке.

Президент Путин впервые заявил о возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он подчеркнул, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на следующий день сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора. 13 октября закон был внесен в Госдуму, а 25 октября одобрен Советом Федерации.

Россия подписала ДВЗЯИ, который запрещает все виды ядерных взрывов, в 1996 году и ратифицировала его в 2000 году. США также подписали договор, но до настоящего времени не ратифицировали его. Несмотря на это, обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США - в 1992 году.