Из Газы вывезут восемь азербайджанцев

Из сектора Газа планируется вывезти восемь азербайджанцев, сообщил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде азербайджанской службе «Голоса Америки».

Кто они, как там оказались и каково их гражданство, не сообщается.

После начала боевых действий между ХАМАС и Израилем погибли восемь уроженцев Азербайджана, в том числе граждан Азербайджана и Израиля. Деятельность посольства Азербайджана в Израиле продолжается, серьезных ограничений для работы дипмиссии нет, сказал Гаджизаде.