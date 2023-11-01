Арабская страна обрывает все связи с Израилем

Власти Бахрейна решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне боев в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены», - говорится в заявлении.