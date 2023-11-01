На 9-летнего болельщика «Трабзонспора» напали с перцовым баллончиком видео
В турецком городе Османгази 9-летний ученик начальной школы и футбольной школы «Трабзонспор» Юсуф Эмир Болат подвергся нападению с использованием перцового баллончика, передают турецкие СМИ.
Инцидент произошел 29 октября, когда мальчик сидел на улице вместе с другом. В результате нападения Юсуф Эмир был госпитализирован.
Через один день мальчик был выписан из больницы.
Полиция, проведя расследование и изучив камеры безопасности, задержала подозреваемого Вейсела И. Согласно заявлению муниципалитета Бурсы, угрозы здоровью ребенка нет, а у задержанного были найдены три баллончика с перцовым газом.
На 9-летнего болельщика «Трабзонспора» напали с перцовым баллончиком pic.twitter.com/VWicZHvelT— Bellman13 (@Bellman138) November 2, 2023