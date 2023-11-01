Житель Баку убил жену. Его отправили на принудительное лечение

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 61-летнего жителя Баку Ильхама Гашимова, обвиняемого в убийстве своей супруги.

Как стало известно haqqin.az, поскольку Ильхам Гашимов совершил преступление, находясь в состоянии невменяемости, решением суда ему назначено принудительное лечение в специальной психиатрической лечебнице.

Убийство произошло в ночь на 6 января этого года в Баку. На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что жильцы одной квартиры жилого дома на Зыхском шоссе не реагируют на телефонные звонки и стук в дверь. На место прибыли спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Попав в квартиру, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 57-летней Рагимы Гашимовой. Ее муж, подозреваемый в совершении преступления Ильхам Гашимов, был задержан сотрудниками полиции.