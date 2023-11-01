Четвертьфинал чемпионата мира: Азербайджан против Болгарии

В Рас-эль-Хайма (ОАЭ) на чемпионате мира по мини-футболу сегодня стартует четвертьфинальная стадия.

В 21:00 сборная Азербайджана выйдет на матч с Болгарией. Победитель этой пары в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии Казахстана и Чехии.

Также в четвертьфинале сыграют: ОАЭ – Румыния, Словакия – Венгрия.

Напомним, сборная Азербайджана выиграла все три матча на групповой стадии. Поочередно были обыграны Ирак (2:0), Египет (4:1) и Кувейт (3:1). Вчера в 1/8 финала подопечные Эльшада Гулиева уверенно победили Португалию – 3:0.

Сборная Болгарии также идет без поражений. В группе болгары одолели Черногорию (3:0), Японию (3:0) и Оман (9:0), а в 1/8 финала – Англию (2:1).

Возвращаясь к сборной Азербайджана, еще раз скажем, что она является действующим чемпионом Европы. Историческая победа была одержана в прошлом году. Нынешний чемпионат мира первый для нашей команды.

Также стоит отметить, что соревнования по мини-футболу, в отличие от футзала, проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола.