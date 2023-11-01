Российских автомобилей в Латвии не будет

Латвия объявила о запрете на нахождение автомобилей с российскими номерами на территории страны после 14 февраля 2024 года, сообщает информационный портал Delfi.

Согласно новому закону, исключение будет сделано только для транспортных средств, пересекающих Латвию транзитом, причем это разрешение будет действовать лишь один раз. Такие автомобили должны покинуть страну в течение 24 часов.

В случае нарушения этого закона латвийские власти намерены конфисковать транспортное средство. Конфискованные автомобили будут переданы Украине, уточняется в сообщении.

В сентябре Еврокомиссия заявила о том, что въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ, будет расцениваться как запрещенный импорт. Вслед за этим запрет на въезд российских автомобилей уже ввели такие страны, как Норвегия, Болгария, Литва, Эстония, Польша и Финляндия.