Турция расхваливает Срединный коридор в Ташкенте

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу подчеркнул важность Транскаспийского срединного коридора «Восток - Запад» для железнодорожных перевозок страны. Об этом он заявил во время встречи с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым на 12-м заседании министров транспорта ОЭС в Ташкенте.

«Стратегическое значение Срединного коридора сегодня возросло благодаря преимуществам, которые он предоставляет с точки зрения международной торговли, географического положения и безопасности», — отметил Уралоглу. Министр выразил намерение увеличить долю железнодорожных перевозок в регионе, используя либо железнодорожную линию Баку - Тбилиси - Карс, либо маршруты, разрабатываемые в рамках Организации экономического сотрудничества.

«Повышая эффективность железнодорожных транспортных маршрутов наших стран, мы можем увеличить как двустороннюю торговлю, так и долю наших стран в перевозках между Китаем и Европой. Турция придает большое значение транспортному потенциалу Узбекистана», — сказал он.