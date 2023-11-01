Азербайджан стал официальным партнером Всемирного совета по путешествиям и туризму
Азербайджан избран официальным партнером Всемирного совета по путешествиям и туризму. Решение об этом принято 1 ноября на Глобальном саммите Всемирного совета по путешествиям и туризму «Наведение мостов к устойчивому будущему», проходящем в столице Руанды городе Кигали.
На саммите, который продлится до 3 ноября, Азербайджан представляет делегация во главе с председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым.
В рамках мероприятия также состоялась встреча Фуада Нагиева с президентом и главным исполнительным директором Всемирного совета по путешествиям и туризму Джулией Симпсон. В ходе переговоров были обсуждены перспективы продвижения Азербайджана как туристического направления.
Также в ходе мероприятия в рамках «Диалога глобальных лидеров» были проведены встречи с министрами туризма и уполномоченными по туризму ряда стран, состоялся обмен мнениями о текущих туристических тенденциях.
Азербайджан также стал членом программы «Устойчивые основы» Всемирного совета по путешествиям и туризму, включающей 12 основных направлений деятельности для отелей.
Созданный в 1990 году Всемирный совет по путешествиям и туризму считается одной из глобальных платформ, объединяющих представителей государственного и частного секторов мирового туризма.