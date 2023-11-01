Азербайджан стал официальным партнером Всемирного совета по путешествиям и туризму

Азербайджан избран официальным партнером Всемирного совета по путешествиям и туризму. Решение об этом принято 1 ноября на Глобальном саммите Всемирного совета по путешествиям и туризму «Наведение мостов к устойчивому будущему», проходящем в столице Руанды городе Кигали.

На саммите, который продлится до 3 ноября, Азербайджан представляет делегация во главе с председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым.