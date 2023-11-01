Полчища афганцев покидают Пакистан

Полиция начала открывать десятки «центров содержания» для задержания афганцев, большинство из которых направились к границе в последние дни. Власти на афганской стороне границы оказались ошеломлены количеством людей, пытающихся вернуться в Афганистан. Некоторые из которых впервые посетят свою родную страну.

Более 165 тысяч афганцев покидают Пакистан после приказа о депортации, сообщает Dawn.

Согласно Dawn, пакистанские власти сегодня задержали сотни афганцев, и официальные лица заявили о намерении продолжить борьбу с нелегальной иммиграцией. Они призвали афганцев без документов добровольно покинуть страну.

Ранее был предъявлен ультиматум всем нелегально проживающим иммигрантам: они должны покинуть Пакистан до 31 октября, в противном случае им грозит тюремное заключение и депортация.

Данные меры приняты на фоне заявлений правительства о том, что из 24 взрывов смертников, произошедших в стране в этом году, 14 были совершены гражданами Афганистана.