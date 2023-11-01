Баку предупредил своих недоброжелателей

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подверг критике США в связи с их последними заявлениями о поддержке Армении. Он подчеркнул, что США, являясь посредником на протяжении десятилетий, никогда не оказывали такой же решительной поддержки суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Об этом информирует пресс-служба МИД Азербайджана.

«К сожалению, США, будучи посредниками на протяжении десятилетий, никогда так решительно не поощряли поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вопрос оказания гуманитарной помощи азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, ставшим жертвами этнических чисток Армении», — заявил Гаджизаде.

Пресс-секретарь также обвинил США в направлении Армении по «ложному пути», поддержке существования незаконного режима на азербайджанских территориях и выделении финансовых средств для защиты незаконной деятельности сепаратистов.

Гаджизаде заявил, что неудача посреднических попыток США и неспособность прекратить оккупационную политику Армении побудили Азербайджан освободить свои земли военным путем. Он заявил, что Армения является главным препятствием для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Представитель МИД указал, что «говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо. Любые недружественные действия против Азербайджана не принесут положительного результата, и на такие действия будет дан адекватный ответ».