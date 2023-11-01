Залужный: ВСУ должны были зайти в Крым...

Украинские войска за четыре месяца контрнаступления должны были зайти в Крым, однако увязли в беспрецедентных российских минных полях на юге Украины. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist.

«Если посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали при планировании контрнаступления, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова зайти и выйти оттуда», – сказал Залужный.

Он также заявил, что из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать российскую артиллерию врага ракетами HIMARS.