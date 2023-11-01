Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал действия самого известного погромщика в махачкалинском аэропорту, который исследовал двигатель самолета на наличие в нем евреев, сообщают российские СМИ.

Кадры с участником антисемитского погрома, обыскивающим двигатель самолета, облетели весь мир. Неожиданная популярность этого участника заставила Меликова обратить внимание на эпизод.

«Зачем на фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет. Над нами же весь мир смеется благодаря вот этим проходимцам», — заявил Меликов.