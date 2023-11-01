США ввели новые санкции против России

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ограничило поставку американских технологий и товаров для 12 компаний из России и одной - из Узбекистана, поскольку американское правительство сочло, что действия этих организаций противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США.

Американские власти считают, что добавленные в санкционный список организации поддерживают российские Вооруженные силы посредством закупок, разработки и распространения российских беспилотных летательных аппаратов. Среди прочих в перечень попал российский производитель беспилотников ZALA Aero; ООО «Аэроскан»; ООО «Альфакомпонент»; ООО «БИК Информ»; ООО «Хартис ДВ»; ООО «АйДи Солюшн»; ООО «ОМП»; ООО «Орелметаллполимер»; ООО «Спэл»; ООО «Спецтехнотрейд»; ООО «НТЦ Орион»; ООО «Технический центр Windeq»; Mvizion из Узбекистана.