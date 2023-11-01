В России не оценили жеста Армении

Предложение Армении о подписании с Россией межгосударственного соглашения, которое позволит обойти требования Римского статута МУС, выглядит как «хорошая мина при плохой игре», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Армения пошла на «абсолютно недружественный шаг» по отношению к России, ратифицировав Римский статут МУС. Он отметил, что российская сторона выдвигала и свои предложения.

«Учтены ли они Ереваном, история умалчивает. Поэтому, в сложившейся ситуации заключение соглашения по инициативе Армении вряд ли является рецептом для снятия проблемы».

Ранее вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута МУС.